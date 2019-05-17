Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий санкции в виде запрета на выдачу американских виз или депортации тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в проводимые в стране выборы. Об этом объявил председатель комитета Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). Трансляция заседания велась на сайте комитета.

"Законопроект одобрен", - сказал законодатель. Теперь документ должен быть утвержден Сенатом полного состава.

Об инициативе

Как сообщили в четверг в пресс-службе временного председателя Сената Чака Грассли (республиканец от штата Айова), инициатива направлена на то, чтобы "не позволить иностранным правительствам использовать иммиграционные законы США, чтобы подорвать американские выборы". Законопроект приравнивает вмешательство в избирательный процесс к "нарушению иммиграционного законодательства, не позволяя нарушителям получить визу для въезда в США". Если же они все же смогли попасть на территорию страны или уже в Соединенных Штатах совершили преступление, то, согласно инициативе, их немедленно депортируют.

"Мы видели, как иностранные противники использовали наши иммиграционные законы в попытке посеять хаос на наших выборах. Такое поведение не приветствуется в Соединенных Штатах. Наш законопроект препятствует получению виз врагами демократии и разрешает депортировать тех, кто приехал сюда с целью вмешательства в наши выборы. Сенат полного состава должен действовать без промедления и принять этот важный законопроект", - подчеркнул Грассли. Инициатива была также одобрена профильным комитетом Сената Конгресса прошлого созыва и была повторно внесена в этом месяце сенаторами Диком Дурбиным (демократ от штата Иллинойс) и Грэмом.

Два DETER Act

Одобренный в четверг комитетом законопроект получил порядковый номер 1328 и название DETER Act (Defending Elections against Trolls from Enemy Regimes Act - "Закон о защите выборов от троллей, представляющих враждебные режимы", аббревиатуру также можно перевести как "Закон о предотвращении").

В начале апреля американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Марко Рубио (республиканец от штата Флорида) повторно представили законопроект с похожим названием DETER Act и порядковым номером 1060. Данный акроним образован от Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act ("Закон о защите выборов путем установления красных линий"). Аналогичный законопроект внесен и в Палату представителей.

Данная инициатива предусматривает, что директор Национальной разведки США в течение 60 дней после любых американских выборов федерального масштаба должен вынести заключение о том, пыталось ли иностранное государство или подконтрольные какой-либо стране лица вмешаться в ход выборов и оказать влияние на их исход. Если директор решит, что подобное вмешательство имело место, проект закона предписывает обязательное введение санкций в течение 30 дней. Инициатива предусматривает возможность введения ограничительных мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики страны, которая, по версии вашингтонской администрации, могла вмешаться в американские выборы.

Рубио и Ван Холлена утверждали, что их законопроект, в первую очередь, направлен против России. Москва неоднократно отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.