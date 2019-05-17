WSJ: представители администрации Трампа опасаются, что Иран первым нанесет удар по США

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа уверены в том, что Иран готовится первым развязать войну с Соединенными Штатами. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, в администрации Трампа расходятся мнения касательно того, как интерпретировать заявления властей в Тегеране о том, что Иран находится на грани полномасштабной конфронтации. Некоторые полагают, что, исходя из данных американской разведки, власти Ирана были уверены в том, что США развяжут полномасштабный военный конфликт, и готовились к ответным мерам. Однако, как подчеркивает газета, среди представителей администрации президента США также бытует мнение о том, что "Иран планирует или планировал нанести удар первым".

В четверг Трамп выразил надежду на то, что конфликт между США и Ираном не перерастет в войну.