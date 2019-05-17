Опрос: рейтинг лидера Южной Кореи вырос до 47% на фоне внешнеполитических успехов

СЕУЛ, 17 мая. /ТАСС/. Уровень поддержки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина повысился на два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей, составив 47%. Об этом сообщило в пятницу социологическое агентство Gallup Korea. По его данным, число респондентов, отрицательно оценивающих деятельность лидера страны, сократилось на три процентных пункта, составив 44%.

Участникам опроса импонируют улучшение ситуации в межкорейских отношениях, усердие, проявляемое Мун Чжэ Ином в работе, а также успехи во внешней политике. Респонденты негативно оценили недостаточную эффективность решения экономических проблем, чрезмерную мягкость по отношению к КНДР, односторонний подход к внутриполитическим вопросам.

Уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро" составил 38%, снизившись на два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей. Крупнейшую оппозиционную Корейскую партию свободы поддерживают 24% респондентов - на один процентный пункт меньше, чем неделей ранее.

Рейтинг определен по результатам опроса, проведенного в период с 14 по 16 мая среди тысячи жителей разных регионов страны. Статистическая погрешность при обработке данных составляет 3,1% при уровне достоверности 95%.