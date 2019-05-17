Глава МИД Германии обсудит с Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке, Украину и членство в СЕ

БЕРЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудит с российским коллегой Сергеем Лавровым во время двусторонней встречи в Хельсинки ситуацию на Ближнем Востоке, Украину, членство РФ в Совете Европы (СЕ). Об этом сообщили в пятницу в МИД ФРГ.

"Министр Маас встретится в Хельсинки с российским министром Лавровым. Наряду с членством РФ в Совете Европы, речь пойдет о двусторонних вопросах и международных темах, в том числе о ситуации на Ближнем Востоке и на Украине", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Перед вылетом в Хельсинки на сессию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) Маас напомнил, что "Россия, самая крупная страна - член СЕ, почти два года не платит свои взносы", а "ее делегация уже на протяжении нескольких лет не представлена в ПАСЕ".

В этой связи, по мнению германского министра, "существует острая необходимость действовать". "Такое состояние не в наших интересах, - считает Маас. - Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями, которые с этими связаны". "Я надеюсь, что во время министерской встречи мы сделаем решающий шаг по этому вопросу", - отметил глава МИД ФРГ. По его словам, члены СЕ должны "побеспокоиться о том, чтобы Совет Европы и в будущем мог эффективно работать".

В апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее СЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В апреле 2019 года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Как утверждается в документе, санкции ПАСЕ в отношении российской делегации после воссоединения Крыма с РФ и последующее решение страны "о прекращении участия в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации".