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Reuters: премьер Венгрии обсудил с Трампом закупку зенитных ракетных комплексов у США

По информации агентства, Виктор Орбан считает необходимым усилить противовоздушную оборону важных инфраструктурных объектов в Венгрии

ТАСС, 17 мая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом США Дональдом Трампом закупку американских зенитных ракетных комплексов средней дальности. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

По его сведениям, Орбан обосновал это необходимостью усиления противовоздушной обороны важных инфраструктурных объектов в Венгрии.

Встреча Трампа и Орбана состоялась 13 мая в Белом доме. Они затронули такие темы, как сотрудничество по НАТО, проблема неконтролируемой миграции, а также противостояние торговому влиянию Китая, отметила пресс-служба президента США.

Теги
СШАВенгрияОрбан, ВикторТрамп, Дональд
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