Reuters: премьер Венгрии обсудил с Трампом закупку зенитных ракетных комплексов у США

ТАСС, 17 мая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудил с президентом США Дональдом Трампом закупку американских зенитных ракетных комплексов средней дальности. Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

По его сведениям, Орбан обосновал это необходимостью усиления противовоздушной обороны важных инфраструктурных объектов в Венгрии.

Встреча Трампа и Орбана состоялась 13 мая в Белом доме. Они затронули такие темы, как сотрудничество по НАТО, проблема неконтролируемой миграции, а также противостояние торговому влиянию Китая, отметила пресс-служба президента США.