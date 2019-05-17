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Коалиция "Европейская Украина" в Верховной раде прекратила свою деятельность

У парламентариев есть месяц для формирования новой коалиции
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© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Большинство в Верховной раде прекратило свое существование из-за выхода из коалиции фракции "Народный фронт" (лидером одноименной партии является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк). Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий.

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"Принимая во внимание заявление главы депутатской партии "Народной фронт" о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - отметил он.

Парубий подчеркнул, что "на протяжении одного месяца с сегодняшнего дня должна быть сформирована новая коалиция".

Теги
УкраинаЯценюк, Арсений ПетровичПарубий, Андрей Владимирович
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