Коалиция "Европейская Украина" в Верховной раде прекратила свою деятельность

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Большинство в Верховной раде прекратило свое существование из-за выхода из коалиции фракции "Народный фронт" (лидером одноименной партии является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк). Об этом в пятницу заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Принимая во внимание заявление главы депутатской партии "Народной фронт" о выходе партии из коалиции и в связи с этим прекращение деятельности коалиции, сообщаю, что сегодня коалиция депутатской фракции "Европейская Украина" в Верховной раде VIII созыва прекратила свою деятельность", - отметил он.

Парубий подчеркнул, что "на протяжении одного месяца с сегодняшнего дня должна быть сформирована новая коалиция".