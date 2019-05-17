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МИД Польши подтвердил планы главы своего ведомства встретиться с Лавровым в Хельсинки

При этом пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Ева Сувара никаких подробностей не сообщила

ВАРШАВА, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович планируют встретиться в Хельсинки на полях проходящей там в пятницу сессии Комитета министров Совета Европы. Это подтвердила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Ева Сувара.

"Могу подтвердить информацию о готовности министра Чапутовича встретиться с российским министром Лавровым", - сказала она, добавив, что никаких деталей пока рассказать не может.

В четверг источник в российской делегации сообщил ТАСС, что такая встреча ожидается.

Главы внешнеполитических ведомств России и Польши не проводили переговоры с 2014 года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПольшаЧапутович, Яцек
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