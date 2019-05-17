В команде Зеленского назвали распад коалиции попыткой депутатов продлить свои мандаты

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Выход "Народного фронта" из коалиции является игрой и попыткой депутатов продлить "свое безмятежное существование". Об этом заявили в пятницу в пресс-службе избранного президента Владимира Зеленского.

"Сегодня одна из фракций в Верховной раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили фракции "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразличны люди, которые их избрали, а продлить свое безмятежное существование для них важнее", - сообщили в пресс-службе изданию "Укринформ".

В команде избранного президента также подчеркнули, что страна нуждается в изменениях и глубинных реформах. "Это запрос украинского народа. И для его реализации нужен дееспособный парламент", - заключили в пресс-службе.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.