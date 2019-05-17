Эксперт назвал роспуск коалиции в Раде попыткой заблокировать ее работу

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Коалиция в Верховной раде, заявив о роспуске, пытается заблокировать работу парламента. Такое мнение высказал в пятницу директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"БПП [блок Петра Порошенко] и другие под давлением Запада и страхом улицы согласился на инаугурацию 20 мая, но, в то же время продолжают пытаться заблокировать роспуск парламента", - написал он в пятницу в Facebook.

По мнению эксперта, если избранный президент Владимир Зеленский все же пойдет на роспуск Рады, бывшие члены коалиции попытаются "заблокировать это решение в судах хотя бы до 27 мая", чтобы осложнить задачу новому главе государства. "Ситуация перейдет в судебную стадию, работа парламента хаотизируется, кадровые и законодательные трансформации могут оказаться заблокированными, и дискуссия по ним еще более тенизируется", - добавил Бортник.

В любом случае, по его словам, фракция "Народного фронта" и другие "начинают свою парламентскую кампанию и пытаются выиграть время, время, когда рейтинги нового президента могут обрести тренд на падение". "Если грамотно играть судами, - считает эксперт, - досрочные выборы могут состоятся в один день с очередными - 27 октября, когда Зеленскому придется отвечать уже не только на вопросы коррупции и мира, но и тарифов и доходов".

В пятницу спикер Рады Андрей Парубий сообщил о распаде коалиции в связи с выходом из ее состава фракции "Народный фронт". Теперь, по его словам, запущен механизм формирования нового большинства, на что отведено 30 дней.

О том, что Зеленский после инаугурации намерен инициировать роспуск Рады заявил его советник Дмитрий Разумков. Он, в частности отметил, что "для этого есть ряд предпосылок, в том числе отсутствие коалиции в парламенте". При этом Разумков напомнил о запросах и судебных исках, в которых Парубия просили показать поименный список депутатов, входящих в коалицию. "Но этого так и не было сделано", - напомнил советник Зеленского.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" была создана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Радикальной партии" и "Батькивщины". Первоначально в составе коалиции было 302 депутата. Позже "Самопомощь", "Радикальная партия" и "Батькивщина" заявили о выходе из ее состава.

Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.