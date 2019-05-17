Кучма считает, что все проблемы Украины из-за того, что ее история "писалась в Москве"

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что проблемы Украины, в том числе связанные с ее историей, возникли, так как украинские герои "были нарисованы в Москве". Об этом он заявил в пятницу на встрече с литовской делегацией, сообщила в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве и герои Украины были нарисованы в Москве. И когда речь идет о [Степане] Бандере (украинский националист - прим. ТАСС), то я в общем-то сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами", - заявил бывший глава государства. При этом Кучма согласился с тем, что в разных регионах Украины могут быть разные герои.

В то же время он добавил, что оценка исторических фигур может меняться со временем. "Я хочу спросить россиян. Когда я учился в школе, мне говорили, что Николай II - кровавый царь, расстрелял 9 января людей, устроил кровавое воскресенье. Почему же тогда вы его сделали святым? В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые - в красных. Сейчас вы перевозите из Европы к себе прах царских генералов. А почему нам не даете возможность, чтобы на Украине сами разобрались, кто есть кто?" - риторически отметил Кучма.

Он считает, что Украина должна сама решить, кого считать своими героями. "Если у нас не будет своей памяти, то будем жить по чужой", - заключил Кучма.

Героизация Бандеры

Степан Бандера - один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. Сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) - множество преступлений. Бандеровцы убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Бандеровцы также принимали участие в боях против Красной армии.

В январе 2010 года тогдашний президент Украины Виктор Ющенко своим указом присвоил Бандере звание героя Украины. В апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд признал этот указ незаконным. Однако после прихода к власти в 2014 году президента Петра Порошенко политика героизации Бандеры продолжилась с новой силой. Его именем назвали проспект в Киеве и улицы ряда других городов. Ему ставят памятники и проводят в память о нем факельные шествия. В этом году день рождения Бандеры был включен Верховной радой в перечень памятных дат и юбилеев. Во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и ОУН.