Постпред Сирии при ООН призвал прекратить поддерживать террористов в Идлибе

ООН, 17 мая. /ТАСС/. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари призвал прекратить поддержку террористов в Идлибе.

"Возникает один единственный действительно важный вопрос, который должен волновать всех - когда правительства некоторых собравшихся в этом зале государств прекратят поддерживать террористов?" - сказал он, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии.

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи на это подчеркнул, что создание зоны деэскалации в Идлибе "имело главной целью освобождение мирных жителей, а не создание комфортных условий для террористов". "Мы должны быть бдительными и не путать защиту гражданского населения с защитой террористов", - добавил дипломат.

Он также призвал всех уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. "США должны прекратить свое незаконное присутствие в некоторых частях страны", - указал Тахт-Раванчи.

Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи.

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"). Он не исключил их наступление на город Хама, столицу одноименной провинции. 6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство САНА сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.