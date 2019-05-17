Макрон пообещал беспрецедентные меры безопасности против погромщиков на саммите G7

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Власти Франции примут беспрецедентные меры безопасности на фоне слухов о готовящихся погромах на саммите стран "Большой семерки", который пройдет во французском Биаррице с 24 по 26 августа. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон, который прибыл в этот город для переговоров с местными властями о предстоящем мероприятии.

"Вы правы, когда говорите, что многие группировки, поддерживающие насилие, французские, европейские договорились встретиться, как это сейчас, к сожалению, каждый раз происходит на [саммитах] G7 и G20", - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

В этой связи он анонсировал организацию многоступенчатой системы безопасности, подразумевающей перекрытие дорог в районе проведения саммита, а также пропуск в определенные зоны только по пропускам или по паспорту (для местных жителей). Вместе с тем, по его словам, будут и такие зоны, где будут действовать меры повышенной безопасности, однако ограничения будут ослаблены. Президент не стал уточнять количество сотрудников служб безопасности и стражей порядка, которые будут мобилизованы для охраны саммита, однако заверил, что будут задействованы "беспрецедентные, крайне мощные" меры.

"Будет также много [охраны] в Англет и Байоне (пригороды к востоку от Биаррица - прим. ТАСС), а также в наиболее уязвимых коммунах, чтобы, основываясь на разведданных, как можно раньше задержать тех, кто готовится совершить самое худшее, особенно если они экипированы и договорились о месте сбора, и помешать им добраться до пункта назначения", - добавил Макрон.