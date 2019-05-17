Премьер Ирландии негативно оценил провал межпартийного диалога по Brexit

ДУБЛИН, 17 мая. /ТАСС/. Провал переговоров между британскими консерваторами и лейбористами по сделке об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС стал очень серьезным и негативным поворотом событий. Такую оценку высказал в пятницу в эфире ирландского телеканала RTE глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

"Провал переговоров между крупнейшими партиями [Великобритании], нацеленных на получение большинства голосов парламента по вопросу выхода из ЕС - это серьезный и негативный поворот", - отметил Варадкар. "Это стало для нас напоминанием о том, что Brexit никуда не делся. Более того, сценарий выхода без сделки в октябре - вполне реальная перспектива", - добавил ирландский премьер.

По словам Варадкара, "главы стран - членов ЕС после выборов в Европарламент (23-26 мая - прим. ТАСС) соберутся для того, чтобы обсудить ситуацию с Brexit и согласовать дальнейшие шаги". "Вероятность того, что соглашение о выходе будет ратифицировано Вестминстером, все же сохраняется", - добавил Варадкар.

Ранее в пятницу лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза. "Межпартийные переговоры по Brexit зашли настолько далеко, насколько это возможно, однако стороны не смогли преодолеть важные политические противоречия", - сказал он. Согласно решениям экстренного саммита ЕС от 11 апреля, Brexit должен состояться до 31 октября.