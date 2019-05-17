Трюдо и Трамп обсудили вопрос пошлин США на металлы

ОТТАВА, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом вопрос пошлин США на канадские сталь и алюминий, на отмене которых настаивает Оттава. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил сегодня (17 мая - прим. ТАСС) с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лидеры обсудили американские пошлины на сталь и алюминий, вводимые на основании статьи 232 (американского закона о расширении торговли от 1962 года - прим. ТАСС), и ответные меры Канады", - говорится в сообщении.

Также Трюдо и Трамп затронули тему текущих отношений Канады и США с Китаем и предстоящую ратификацию нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли.

Ранее телеканал CBC сообщил, что Канада и США близки к заключению договоренности об отмене американских пошлин на канадские сталь и алюминий. По данным его источника, знакомого с ходом соответствующих переговоров на высоком уровне, такая договоренность может быть достигнута уже в пятницу. Он добавил, что стороны сейчас согласовывают окончательные детали сделки. 15 мая глава МИД Канады Христя Фриланд в Вашингтоне обсуждала вопрос отмены тарифов с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером.

В марте 2018 года Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня прошлого года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары и объявила, что считает незаконными такие действия Вашингтона.