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Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Андерс Фог Расмуссен был назначен внештатным советником в 2016 году

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.

"Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Андерс Фог Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год, а также был главой правительства Дании с 2001 по 2009 год.

Порошенко 27 мая 2016 года подписал указ о назначении его своим внештатным советником.

Теги
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