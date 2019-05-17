Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте главы украинского государства.

"Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Андерс Фог Расмуссен занимал должность генсека НАТО с 2009 по 2014 год, а также был главой правительства Дании с 2001 по 2009 год.

Порошенко 27 мая 2016 года подписал указ о назначении его своим внештатным советником.