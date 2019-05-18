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Кризис в Сирии

СМИ: боевики обстреляли два города в провинции Латакия

По данным телеканала Syria, погиб один человек

ТАСС, 18 мая. Экстремистские группировки обстреляли в субботу окрестности городов Джебла и Кардаха, расположенных в провинции Латакия. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria. Согласно его данным, в результате разрыва минометных снарядов в поселке Шарашир погиб один сириец и еще несколько человек получили ранения.

Обстрел из реактивных систем залпового огня вели бандформирования, базирующиеся в пограничной с Турцией местности в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

По информации портала Al Masdar, правительственные силы проводят операцию на севере Латакии. Сирийские военнослужащие окружают форпост террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) в городе Каббани, откуда они ведут обстрелы мирных населенных пунктов.

На стороне "Джебхат ан-Нусры" сражаются боевики из "Туркестанской исламской партии", состоящей из наемников-уйгуров (тюркский народ, проживающий в автономном районе Синьцзян на северо-западе Китая), и ряд других экстремистских формирований.

Дамаск обвиняет Турцию в оказании военно-логистической и финансовой поддержки наемникам.

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