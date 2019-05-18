СМИ: задержанному по делу о теракте в Страсбурге предъявили обвинение в поставках оружия

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Французские следователи предъявили обвинение в нарушении закона об оружии одному из шести задержанных на прошлой неделе в рамках расследования дела о теракте в Страсбурге в декабре 2018 года. Об этом в субботу сообщил телеканал France 3 со ссылкой на источники в суде.

По данным телеканала, шесть человек были задержаны после проверок ближайшего окружения террориста Шерифа Шекатта. Все они подозревались в предоставлении оружия террористу, однако у следствия хватило доказательств, чтобы предъявить обвинение только одному из них, остальные были отпущены на свободу в пятницу.

11 декабря 2018 года 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, в результате чего погибли пять человек и пострадали 14. Мэр города назвал нападение терактом, Шекатт был ликвидирован в ходе спецоперации.

Полицейские при обыске квартиры Шекатта обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге.