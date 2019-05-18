В Австралии завершилось голосование на выборах в федеральный парламент страны

СИДНЕЙ, 18 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Голосование на выборах в федеральный парламент завершилось в субботу в Австралии. Закрылись все 8 тыс. избирательных участков, на которых более 10 млн австралийцев сделали выбор в пользу кандидатов, баллотировавшихся в Палату представителей и Сенат.

По данным Австралийской избирательной комиссии (ЦИК), сообщений о нарушениях в ходе голосования в течение дня не поступало. По предварительным данным ЦИК, две главные партии - Либеральная и Лейбористская - идут почти на равных, однако после обработки 44 % бюллетеней некоторое преимущество появилось на стороне Либерально-Национальной коалиции, которая может рассчитывать на 70 кресел в Палате представителей против 62 у лейбористов. Еще пять кресел распределены между представителями малых партий и независимыми кандидатами (остальные места в парламенте будут распределены после обработки бюллетеней из всех округов).

В ходе прошедшего голосования граждане Австралии выбрали 151 члена Палаты представителей и 40 из 76 сенаторов (остальные будут доизбраны до 2 ноября текущего года). Партия, которая получит на выборах не менее 76 мест в Палате представителей, сформирует правительство из членов своей фракции, а ее лидер станет премьер-министром Австралии. Основные претенденты на победу - кандидаты от главных политических сил страны - Лейбористской партии во главе с Биллом Шортеном и остававшейся у власти последние шесть лет Либерально-Национальной коалиции (ЛНК) во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном.

Гонка лидеров

Первые участки для голосования открылись на восточном побережье в 08:00 (01:00 мск). Премьер страны Скотт Моррисон, начавший день в штате Тасмания, проголосовал ближе к вечеру в своем избирательном округе в Сиднее. Лидер лейбористов Билл Шортен проголосовал сразу после утренней пробежки в Мельбурне, подчеркнув, что убежден в победе своей партии.

Между тем журналисты и эксперты местных СМИ уверенность лидеров партий не разделили, отметив, что результаты этих выборов далеко не очевидны. "Не стоит быть уверенными в победе лейбористов, думаю ночь подсчета голосов будет полна сюрпризов", - отметила в своем комментарии телеканалу ABC экс-глава австралийского МИД Джули Бишоп.

Другой сценарий

В то же время победа одной из партий не единственный вариант развития события. Голоса могут распределиться так, что ни одна из партий не получит 76 кресел в Палате представителей с перевесом более чем в 1% голосов. Тогда, в ситуации "подвешенного парламента", большим партиям придется посоревноваться в умении договариваться и находить сторонников из числа малых партий, сумевших попасть в парламент, таких, как, например, Партия "зеленых", "Объединенная Австралия" или партия Южной Австралии "Центр альянс" (бывшая команда Ника Ксенофонта").

Несмотря на то, что предварительные результаты станут известны уже к полуночи и, опираясь на них можно будет делать выводы о составе нового парламента и правящей партии, официальные итоги голосования будут подведены спустя несколько дней, поскольку подсчет голосов на выборах в Сенат представляет собой довольно сложную процедуру.