СМИ: выборы в парламент Австрии могут пройти в июле или сентябре

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) после объявления об отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе могут пройти в середине июля или в сентябре 2019 года. Об этом сообщило в субботу APA со ссылкой на источники в правительстве, которые указывают, что Австрийская партия свободы, которую возглавлял Штрахе, выступает за проведение новых парламентских выборов.

По данным источников, в настоящее время в ведомстве федерального канцлера во главе с канцлером и лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем идет обсуждение вариантов сотрудничества коалиционного правительства. Однако функционеры Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы не могут найти компромисса по министерским портфелям. На вечер запланировано заявление президента республики Александера Ван дер Беллена, который может объявить о дальнейших шагах из-за политического кризиса.