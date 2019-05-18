Курц считает, что Австрийская партия свободы вредит стране

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Австрийская партия свободы (АПС) поведением ее функционеров на скандальной видеозаписи навредила проекту реформ и переменам в Австрии. Об этом заявил в субботу канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц после отставки лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера.

Канцлер отметил, что в течение двух лет ему приходилось неоднократно сталкиваться со скандалами и инцидентами вокруг функционеров Австрийской партии свободы. "Было много ситуаций, когда мне трудно было все это проглотить. Несмотря на все инциденты, я никогда не распускал коалицию, но после вчерашнего видео я должен сказать: достаточно", - отметил Курц. По его словам, в субботу во время переговоров с функционерами Австрийской партии свободы у него не возникло впечатления, что ее представители хотят изменить свои политические подходы.

Он пояснил, что события на скандальной видеозаписи говорят сами за себя. "Все, что говорится обо мне в этом видео, от ругательств до неприятных обвинений, все это вторично. Но проблематичными являются идеи злоупотребления властью, идеи об отношении к австрийским налогам, медийному ландшафту в нашей стране. Австрийская партия свободы своим поведением вредит проектам реформ и пути к переменам. Она также вредит имиджу нашей страны, и должен честно признаться, это не соответствует моему политическому подходу в части служения республике и народу", - подчеркнул Курц.

Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung ранее опубликовали видеозапись, на которой в июле 2017 года на Ибице запечатлен разговор лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку влиятельного издания Kronen Zeitung. Штрахе якобы мог пообещать ей доступ к государственным контрактам в Австрии взамен на возможность информационной поддержки избирательной кампании Австрийской партии свободы перед парламентскими выборами. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag.

В субботу Штрахе и Гуденус объявили, что покидают свои политические посты в правительстве Австрии, Национальном совете и Австрийской партии свободы. Штрахе подчеркнул, что история со скандальной видеозаписью - это грязная кампания по дезинформации со стороны его политических соперников, все обвинения и утверждения вырваны из контекста, а также потребовал публикации полной видеозаписи, которая прояснит подробности той беседы.

Коалиционное правительство Австрии в составе Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы было приведено к присяге в декабре 2017 года по итогам выборов в Национальный совет. Коалиция АНП и АПС стала третьим в истории их совместным кабинетом министров.