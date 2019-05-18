Reuters: Турция будет участвовать в производстве С-500 совместно с Россией

ТАСС, 19 мая. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет совместно с Россией производить зенитные ракетные системы С-500. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, Эрдоган также подтвердил, что закупка систем С-400 является "свершившимся фактом".

При этом он отметил, что Турция намерена получить американские истребители пятого поколения F-35. "Рано или поздно мы получим F-35", - заявил Эрдоган.

В начале мая генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что для России очень важно развитие технологического партнерства с Турцией в области ПВО. "Мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500", - отметил он.