Скандальное видео со Штрахе привело Австрию к досрочным выборам и кризису в правительстве

Скандальная видеозапись в немецких изданиях Spiegel и Suddeutsche Zeitung с участием австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса спровоцировала в Австрии менее чем за сутки политический скандал, который привел к громким отставкам, объявлению о проведении досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) и предстоящему развалу правительственной коалиции Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС). Обе политические силы пришли к власти в Австрийской Республике в декабре 2017 года по итогам парламентских выборов. Этот кабинет министров был третьей попыткой правления консерваторов и правых в истории страны, однако он продержался у руля не более полутора лет.

Причиной внезапной политической турбулентности в Австрии стала таинственная видеозапись, которую представили общественности в пятницу вечером СМИ в Германии. Как утверждается, на ней зафиксированы события 2017 года на Ибице незадолго до выборов в парламент Австрии и прихода членов АПС в правительство. Кадры со скрытой камеры запечатлели разговор лидера АПС Хайнца-Кристиана Штрахе и его помощника Йоханна Гуденуса с некой русскоговорящей женщиной, которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрии, в частности, в покупку издания Kronen Zeitung. Она якобы с помощью австрийской газеты предложила австрийским оппозиционерам возможность информационной поддержки избирательной кампании АПС перед выборами, и взамен австрийские политики якобы пообещали ей организовать в будущем упрощенный доступ к государственным строительным контрактам в Австрии. В контексте строительства на этой встрече упоминались сделки в ущерб австрийскому строительному гиганту Strabag. Участники беседы обсуждали, что все финансовые манипуляции можно провести в обход счетной палаты. После тех событий прошло почти два года: АПС за это время стала одной из правящих партий за счет поддержки избирателей, Штрахе - вице-канцлером, Гуденус - главой фракции этой политической силы в парламенте.

Отставка Штрахе со всех постов

Публикация видеозаписи за неделю до выборов в Европейский парламент вызвала громкий политический скандал в Австрии. Счетная палата республики потребовала от АПС прояснить заявления ее председателя, сделанные в 2017 году, а верховная прокуратура занялась проверкой сведений о вероятности тайного финансирования АПС.

В субботу с заявлением выступил сам Штрахе и сообщил, что из уважения к правительству Австрии он покидает пост вице-канцлера, министра по делам государственной службы и спорта, председателя АПС. При этом Штрахе назвал историю со скандальной видеозаписью грязной кампанией по дезинформации и точечной операцией по его дискредитации со стороны политических оппонентов. Он особо указал, что все его слова вырваны из контекста, а обвинения безосновательны, поскольку ни он, ни его партия, ни кто-то из его однопартийцев никогда не получали каких-либо средств от указанной женщины и, тем более, пожертвований перед выборами.

Политик признал, что на видеозаписи он был пьян и мог обсуждать любые темы, но это не является противоправным деянием или подтверждением факта заключения тайных сделок. Он также пообещал принять юридические шаги в отношении любых обвинений и потребовал опубликования полной шестичасовой версии видеозаписи, которая сможет пролить свет на истинное содержание разговора. В заключение он принес извинения за свой пьяный разговор во время отдыха и назвал произошедшее досадной ошибкой.

Можно признать, что старая видеозапись неизвестных авторов разрушила политическую карьеру Хайнца-Кристиана Штрахе. Бывший профессиональный футболист, увлекавшийся дзюдо и шахматами, на протяжении долгих лет держался в оппозиции и в 2017 году пришел к успеху, заняв пост вице-канцлера. Он встал у руля АПС еще в 2005 году, когда она уже входила в правительство, но тогда была вынуждена покинуть его из-за внутреннего раскола. За время руководства Штрахе эта партия окрепла, однако регулярно подвергалась критике со стороны оппонентов в ЕС из-за пророссийских взглядов и соглашения с "Единой Россией" о совместных консультациях по актуальным вопросам и международным отношениям.

Подсадная утка из Латвии

Как утверждают немецкие издания, разговор Штрахе на Ибице состоялся с предполагаемой россиянкой, якобы родственницей олигарха из России, которая могла быть подставным лицом с целью компрометации австрийского политика. Сам же политик на пресс-конференции в Вене рассказал, что эта собеседница представилась гражданкой Латвии, то есть гражданкой одной из стран Европейского союза.

"Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции", - отметил вице-канцлер. По его словам, этот ужин был единственной встречей с той русскоговорящей женщиной, которая пыталась втянуть его и Гуденуса в компрометирующий разговор на противоправную тему.

Свой депутатский мандат вслед за отставкой Штрахе также сложил руководитель фракции АПС в парламенте Йоханн Гуденус, которого в Австрии называли преемником Штрахе на посту лидера правой партии. Гуденус заявил, что своим поведением разочаровал избирателей и однопартийцев, поэтому уходит со своих должностей.

Досрочные выборы

В результате двух громких отставок канцлер Австрии и лидер АНП Себастьян Курц объявил о предложении президенту провести досрочные выборов в Национальный совет и прекращении работы коалиционного правительства республики с АПС.

"Австрийская партия свободы не может [быть партнером], социал-демократия не разделяет мои внутренние подходы, маленькие партии - слишком маленькие, чтобы их поддерживали, поэтому сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее", - указал Курц.

Он поблагодарил членов действующего кабинета министров за проделанную работу, вспомнил о совместно реализованных предвыборных обещаниях. В заключение Курц заявил, что АПС своим поведением и многочисленными предыдущими скандалами навредила имиджу Австрии. Канцлер отметил, что в течение двух лет ему приходилось неоднократно сталкиваться со скандалами вокруг функционеров АПС, но он не распускал коалицию до последнего момента с появлением скандальной видеозаписи. "Австрийская партия свободы своим поведением вредит проектам реформ и пути к переменам. Она также вредит имиджу нашей страны и, должен честно признаться, это не соответствует моему политическому подходу в части служения республике и народу", - подчеркнул Курц.

Теоретически досрочные выборы при соблюдении конституционного порядка могут быть организованы в Австрии в середине августа. При этом в качестве реальной даты рассматриваются сентябрь или октябрь ввиду отъезда большинства австрийцев в августе в летние отпуска. Открытым также остается вопрос: доработает ли правительство в полном составе до досрочных выборов, или в ближайшие дни последуют отставки министров от Австрийской партии свободы, и канцлер продолжит работу правительства меньшинства с участием министров только своей партии.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поддержал предложение канцлера о досрочных выборах и назвал их единственной возможностью вернуть правительству доверие сограждан. Он назвал отставки Штрахе и Гуденуса первым шагом на пути к переменам и восстановлению доверия в Европе. Ван дер Беллен при этом призвал органы юстиции тщательно расследовать заявления политиков АПС на видеозаписи и назвал зафиксированный разговор дерзким неуважением к согражданам, потому что ответственные лица республики подорвали возложенное на них доверие.

Провал третьей коалиции

Коалиция АНП и АПС в правительстве стала их третьим провалом в современной истории Австрии. Их первое совместное правительство работало с 2000 по 2002 гг. Тогда кабинет министров под руководством прежнего лидера АНП и канцлера Вольфганга Шюсселя даже навлекал на себя гнев европейских стран из-за участия правой партии в правительстве. 14 государств ЕС объявили против Австрии санкции, ограничивали сотрудничество в рамках ЕС, но спустя несколько месяцев отменили все ограничения с условием, что ЕС будет мониторить ситуацию в Австрии с целью недопущения распространения правой идеологии.

Второе правительство консерваторов и правых под руководством того же канцлера Шюсселя пришло к власти по итогам выборов в парламент в 2002 году. В таком составе оно проработало до 2005 года. Правая АНП в 2005 году раскололась на две партии, и ее прежние политические лидеры во главе с Йоргом Хайдером образовали правопопулистский "Альянс за будущее Австрии", который продолжил вместе с консервативной партией работать в правительстве до 2007 года.

Третьему правительству АНП и АПС после выборов 2017 года также оказалось не суждено проработать полный срок и дожить до очередных выборов. Всего АПС за свою историю четыре раза образовывало правительство. Впервые она работала в кабинете министров с Социал-демократической партией Австрии с 1983 по 1986 год.

Дмитрий Валеев