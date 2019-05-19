Полиция Грузии задержала пять человек на выборах

ТБИЛИСИ, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в ходе внеочередных и промежуточных выборов в воскресенье в течение дня задержали пять человек по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции, а также начали проверку по двум делам, вероятно содержащим признаки уголовного преступления. Об этом на брифинге заявила замглавы МВД Грузии Натия Мезвришвили.

"Мы неоднократно призывали всех, в том числе координаторов, представителей политических партий и сторонников, соблюдать закон и не создавать угрозу проведения выборов в мирной среде. Несмотря на неоднократный призыв, к сожалению, рядом с [избирательными] участками имеют место как административные правонарушения, так и действия, содержащие признаки преступления", - сказала Мезвришвили, не уточнив, о каких возможных уголовных преступлениях идет речь.

По словам Мезвришвили, четверо из пяти человек были задержаны в городе Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), где проходят внеочередные выборы мэра, а один человек - Спартак Капанадзе, был арестован в селе Пирвели Свири муниципалитета Зестафони (край Имерети), где также выбирают градоначальника. Капанадзе пришлось задержать после того, как он явился на избирательный участок в футболке с избирательным номером кандидата в мэры Зестафони от партии "Свободная Грузия" Георгия Цулая. По грузинскому законодательству агитация в день выборов на участках голосования запрещена.

В Грузии в воскресенье проходят внеочередные выборы мэров Зугдиди, Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатуры и Зестафони (край Имерети), а также промежуточные выборы депутата парламента от одномандатного округа тбилисского района Мтацминда.

В Зугдиди на пост мэра баллотируется супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс. Ее выдвинуло оппозиционное объединение "Сила в единстве", в состав которого входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение", основателем и идейным лидером которой является Саакашвили. Главным конкурентом Руловс в Зугдиди является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгий Шенгелия.