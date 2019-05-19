Бывший член команды Януковича призвал покинувших Украину чиновников вернуться в страну

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Чиновникам, покинувшим после "майдана" Украину, необходимо вернуться на родину и заняться ее обустройством. Об этом в воскресенье заявил Андрей Портнов, который во время президентства Виктора Януковича занимал должность первого заместителя главы администрации президента Украины.

"Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая родина!" - написал Портнов в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию, на которой он стоит у терминала киевского аэропорта Борисполь.

Андрей Портнов в 2011-2014 годах занимал должность советника президента Виктора Януковича, был первым заместителем главы администрации президента. До этого работал главным юристом в команде Юлии Тимошенко.

Портнов покинул территорию Украины, как и многие другие высокопоставленные чиновники времен президентства Януковича, в 2014 году. Проживал в Москве и Вене.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в январе 2015 года объявило Портнова в розыск по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, но вскоре розыск был прекращен из-за установления местонахождения Портнова. В марте 2016 года уголовное дело против него было закрыто.