В Индии завершились всеобщие парламентские выборы

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Седьмой этап всеобщих парламентских выборов завершился в воскресенье в Индии, став последним этапом избирательного марафона, который начался в этой стране 11 апреля. Как сообщает газета The Times of India, по последней информации, в ходе финального этапа свои голоса отдали не менее 60,23% зарегистрированных избирателей.

Как ранее сообщила избирательная комиссия Индии, последний этап голосования прошел в 59 избирательных округах в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш и на союзной территории Чандигарх. Голосование началось в 07:00 (04:30 мск) и завершилось в 18:00 (15:30 мск).

В целом выборы прошли во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в ходе семи этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. В воскресенье 19 мая состоялся финальный этап выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента). Итоги голосования должны быть официально объявлены 23 мая.

Партия, которая наберет наибольшее число голосов и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство и назначит премьер-министра. Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано более 900 млн избирателей.

Основная борьба развернулась между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК). Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост главы правительства второй раз подряд.