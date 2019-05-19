СМИ: полиция задержала мужчину с выдвижными ножами в рукавах перед манифестацией в Париже

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Молодой человек, вооруженный спрятанными в рукавах куртки 30-сантиметровыми выдвижными лезвиями, был задержан в Париже перед началом субботней манифестации движения "желтых жилетов". Об этом сообщил в воскресенье журнал Le Point.

Стражи порядка обратили внимание на прохожего в районе вокзала Сен-Лазар, где традиционно собираются приезжающие из других городов участники дневных манифестаций. Помимо куртки с черным капюшоном, как отмечается, полицейские заметили "военный рюкзак" у него за плечами. Не отреагировав на окрики, тот попытался скрыться, однако был практически сразу задержан.

В процессе задержания правоохранители нащупали у него в рукавах выдвижные лезвия. Молодой человек предупредил, что самодельная конструкция может сработать произвольно, поэтому в участок его доставили с повышенной осторожностью с тем, чтобы он не поранил ни себя, ни окружающих.

На допросе 27-летний Тома Ж. рассказал, что прибыл на манифестацию "желтых жилетов", а лезвия в стиле оружия из компьютерной игры Assassin's Creed, как и найденные в рюкзаке саперную лопатку, две маски и темные очки, инструменты и значок городской службы безопасности на Елисейских полях объяснил пристрастием к костюмированным играм. Следователи также выяснили, что ранее молодой человек пытался устроиться в миротворческий корпус, но не прошел психологический тест. В мае Тома должен был сдавать экзамен на помощника по безопасности парижской полиции, однако, учитывая данный инцидент, дорога в правоохранительные органы ему будет закрыта, отмечает журнал. За ношение оружия категории "D" (к нему относятся в том числе замаскированное неогнестрельное оружие, ножи, дубинки-шокеры) без соответствующего разрешения во Франции предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до года и штраф в €15 тыс.