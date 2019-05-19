МИД Сирии опроверг сфабрикованные сообщения о применении химоружия под Латакией

ТАСС, 19 мая. Министерство иностранных дел Сирии выступило с опровержением переданных рупорами террористических группировок ложных сведений о якобы применении правительственными войсками химического оружия в городе Каббани на севере провинции Латакия.

"Эта сфабрикованная информация не имеет под собой никаких оснований, - говорится в переданном в воскресенье агентством SANA заявлении внешнеполитического ведомства. - Дамаск сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая установила, что боеприпасов с отравляющими веществами на сирийской территории нет".

Как отмечается в документе, Сирия "неоднократно заявляла, что ее армия никогда не использовала химических боеприпасов и отравляющих веществ, поскольку это противоречит ее международным обязательствам".

В Дамаске подчеркивают, что "возобновление ранее разоблаченной кампании лжи и клеветы относительно применения химоружия не сможет заставить Сирию отказаться от продолжения войны против терроризма ради установления мира и безопасности на всей территории республики".

17 мая российский Центр по примирению враждующих сторон предупредил о подготовке террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) провокации в северной зоне деэскалации с целью выдвижения сфабрикованных обвинений в адрес армии Сирии в использовании химических боеприпасов.