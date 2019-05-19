Сотни бездомных заблокировали терминал в парижском аэропорту, выступая против депортаций

"Несколько сотен бездомных заполонили терминал 2 аэропорта Руасси с целью осудить постоянные высылки и обращение с ними", - написал Бюизин. Несмотря на то, что на прикрепленном к записи видео ситуация выглядит достаточно спокойной, он указал, что полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Работа терминала 2 аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно нарушена в воскресенье из-за акции протеста бездомных. Как сообщил в своем Twitter журналист интернет-издания Brut Реми Бюизин, в ней приняли участие несколько сотен человек.

"Они хотят говорить с гендиректором Air France и премьер-министром Эдуаром Филиппом", - добавил журналист. Также на одном из видео в Twitter участник демонстрации кричит в громкоговоритель, что "Франция - не для французов" и что "вся Африка имеет право быть здесь".

За организацией пикета, как выяснилось, стоит "Коллектив "Вставай, Ла Шапель!" На своей странице в Facebook организация разместила обращение, в котором назвала бездомных "черными жилетами" Франции и обвинила авиакомпанию Air France и руководство парижского оператора аэропортов "Аэропор де Пари" (ADP) в пособничестве политике государства по высылке мигрантов в их родные страны. Протестующие призывают компании "прекратить любое финансовое, материальное, логистическое или политическое участие в процессе депортации", а также прекратить преследование сотрудников, которые отказываются сажать на борт человека, которому грозит депортация.

Демонстрация началась в 14:00 по местному времени (15:00 мск) и, по свидетельству очевидцев, продлилась недолго. О наличии задержанных, как и об изменениях в графике вылетов/прилетов, информации нет. По информации газеты Le Parisien, представители Air France согласились встретиться с четырьмя участниками пикета, однако в руководстве компании отказались комментировать ее итоги.

"Оккупация аэропорта Шарль де Голль нелегальными иммигрантами: как будет выглядеть наша страна, позволяя пренебрегать правилами? Место любого нелегала - в [центре] содержания, где он ожидает высылки, это не обсуждается!" - написала в своем Twitter лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, реагируя на видеоролик, размещенный журналистом.