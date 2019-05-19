Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди

ТБИЛИСИ, 20 мая. /ТАСС/. Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов. Об этом в понедельник на брифинге заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, оглашая предварительные итоги воскресного голосования.

Помимо Зугдиди, внеочередные выборы мэров в воскресенье прошли в городах Марнеули (край Квемо Картли), Хуло (Аджарская АР), Чиатура и Зестафони (край Имерети). Согласно предварительным данным, в Марнеули кандидат от правящей партии Заур Даргали набирает 79,8%, а его непосредственный конкурент - кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение" - Агил Мустафаев получил 11,6% голосов.

В Хуло кандидат от "Грузинской мечты" Вахтанг Беридзе получает 70,91% голосов, а Ираклий Джорбенадзе, который представлял "Силу в единстве" - 23,74%. В городе Зестафони кандидат от правящей партии Георгий Гогличидзе, по данным ЦИК, получает 50,6% голосов избирателей, а его оппонент из "Силы в единстве" Бакар Хиджакадзе - 34,29%. Что же касается выборов мэра в Чиатуре, то там также побеждает выдвиженец правящей партии Гиви Модебадзе (64,37%), а его конкурент Зураб Купатадзе, которого представила инициативная группа, набирает 18,1%.

Помимо внеочередных выборов мэров, в Грузии состоялись и промежуточные парламентские выборы в одномандатном округе Тбилиси Мтацминда. Там, по данным ЦИК, состоится второй тур, так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей. Кандидат от "Грузинской мечты" Владимир (Ладо) Кахадзе получил 41,28% голосов, а его конкурент, кандидат от оппозиционных партий "Европейская Грузия - Движение за свободу" и "Свободные демократы", адвокат Шалва Шавгулидзе - 36,72%.