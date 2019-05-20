{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Южной Кореи 23 мая встретится с Джорджем Бушем - младшим

Экс-президент США посетит Республику Корея для участия в церемонии, посвященной десятой годовщине со дня смерти бывшего президента страны Но Му Хёна

СЕУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет 23 мая встречу с бывшим лидером США Джорджем Бушем - младшим. Об этом сообщила в понедельник администрация президента Южной Кореи.

Встреча состоится в четверг утром, о ее повестке данных не приводится.

Отмечается, что бывший глава Белого дома посетит Республику Корея для участия в церемонии, посвященной десятой годовщине со дня смерти бывшего президента страны Но Му Хёна. Мероприятие пройдет в населенном пункте Понха провинции Кёнсан-Намдо в 450 км к юго-востоку от Сеула.

Администрация отмечает, что на церемонии Буш-младший представит написанный им лично портрет Но Му Хёна, который занимал пост президента Южной Кореи с 2003 по 2008 год.

Теги
СШАРеспублика КореяБуш, Джордж (младший)Мун Чжэ Ин
Reuters: эсминец ВМС США прошел близ спорной акватории Южно-Китайского моря
Корабль Preble прошел в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо, отмечает агентство
Читать полностью