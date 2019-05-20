СМИ: Пхеньян раскритиковал Сеул за политику зависимости от США

ПХЕНЬЯН, 20 мая. /ТАСС/. КНДР подвергла критике Южную Корею за состоявшиеся недавно в Сеуле переговоры с США, которые в Пхеньяне расценили как продолжение политики зависимости от иностранных сил. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии информационного портала КНДР "Уриминчжоккири" ("Вместе с нашей нацией").

"Тот факт, что власти Южной Кореи недавно провели тайные переговоры с США, заявив при этом, что речь идет о заседании рабочей группы и о тесном сотрудничестве, показывает, что им еще предстоит покончить с политикой зависимости от иностранных сил", - отмечается в статье.

По мнению авторов комментария, "ожидать, что условия и атмосфера для улучшения отношений между Севером и Югом могут быть созданы путем получения разрешения от внешних сил - это глупый шаг, который только еще больше затянет петлю зависимости".

Ранее СМИ Южной Кореи сообщили о визите в Сеул спецпредставителя Госдепартамента США по КНДР Стивена Бигэна и его встрече со спецпредставителем Юга по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном. Ли Ду Хун и Бигэн также провели заседание южнокорейско-американской рабочей группы по вопросам КНДР, которое стало первым после ханойского саммита лидеров США и КНДР.

27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, на котором сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.