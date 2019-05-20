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Президент Эстонии представит страну на инаугурации Зеленского

Украина - важный партнер и внешнеполитический приоритет для Эстонии, отметил Керсти Кальюлайд

ТАЛЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет присутствовать на церемонии вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая. Об этом сообщил в понедельник советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

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По его словам, Кальюлайд в рамках однодневного рабочего визита в Киев посетит инаугурацию, а также встретится с Зеленским.

"Украина - важный партнер и внешнеполитический приоритет для Эстонии", - заявил Куузинг порталу IRR.

Верховная рада Украины в четверг назначила дату инаугурации Зеленского на 20 мая.

Теги
ЭстонияУкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Президент Латвии примет участие в инаугурации Зеленского
Церемония состоится 20 мая
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