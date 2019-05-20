Президент Грибаускайте представит Литву на инаугурации Зеленского

ВИЛЬНЮС, 20 мая. /ТАСС/. Президент Литвы Даля Грибаускайте примет участие в церемонии вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Как в понедельник заявила журналистам Грибаускайте, "это символический акт, который выражает поддержку решению народа Украины".

"Для нас, для Литвы, очень важно, чтобы Украина сохранила европейское направление в своей политике, которого придерживалась, чтобы в стране продолжались реформы, а государство заботилось о будущем граждан", - сказала она. Президент пожелала Украине стать "чище, прозрачнее, защищать интересы людей".

Поездка Грибаускайте в Киев станет для нее одним из последних зарубежных визитов. 26 мая в Литве пройдет второй тур президентских выборов. В них, возглавлявшая республику два срока Грибаускайте, участвовать в соответствии с законом не могла.

В июле уже в Литве состоится инаугурация нового президента. На пост претендуют экс-министр финансов 44-летняя Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа.