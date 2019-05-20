Киевляне заполняют Мариинский парк, чтобы понаблюдать за инаугурацией Зеленского

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Киевляне и гости города в понедельник с раннего утра приходят в Мариинский парк возле здания Верховной рады, в зале которой Владимир Зеленский должен принести президентскую присягу. Как передает корреспондент ТАСС с места события, в правительственном квартале Киева уже собралось несколько тысяч человек и непрерывно подходят новые люди.

Перед зданиями Верховной рады и Мариинского дворца установлены большие экраны, на них будет идти прямая трансляция церемонии вступления в должность избранного главы государства. Но у сторонников Зеленского, как ожидается, будет возможность увидеть нового президента не только на экране, но и пообщаться с ним. Сценарий инаугурации предполагает, что к Раде он пройдет по условному коридору в цветах государственного флага. Первые места у этой дорожки люди начали занимать еще рано утром.

В связи с мероприятием в Киеве повсеместно усилены меры безопасности, а правительственный квартал оцеплен двойным кольцом полиции и бойцов Нацгвардии. Все гости церемонии в обязательном порядке проходят досмотр на оборудованных металлоискателями пунктах.

Кроме того, в центре Киева перекрыты дороги, что стало причиной пробок. Изначально команда Зеленского настаивала на проведении инаугурации в воскресенье, 19 мая, чтобы уменьшить негативные последствия от мер безопасности для горожан, но Рада назначила церемонию на 20 мая. Советник избранного президента Дмитрий Разумков назвал это решение желанием парламентариев "насолить украинскому народу" и создать проблемы для иностранных гостей.

Избранный президент должен принять присягу в 10:00 на торжественном заседании Верховной рады в присутствии более 50 иностранных делегаций. После этого он примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия государственного флага. Затем президент и первая леди Елена Зеленская будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце. Во второй половине дня Зеленский проведет двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в здании администрации президента.