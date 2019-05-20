Зеленский призвал членов правительства Украины "освободить места для будущих поколений"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность президента Украины, заявил, что для членов украинского правительства пришло время взять "бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".
Он также потребовал от Рады нынешнего созыва уволить несколько высокопоставленных чиновников, включая главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины, лишить парламентариев иммунитета и объявил о проведении в течение двух месяцев парламентских выборов в свете роспуска Верховной рады.