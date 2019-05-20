{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский призвал членов правительства Украины "освободить места для будущих поколений"

Президент Украины также потребовал от Рады нынешнего созыва уволить несколько высокопоставленных чиновников

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность президента Украины, заявил, что для членов украинского правительства пришло время взять "бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".

На эту тему

Он также потребовал от Рады нынешнего созыва уволить несколько высокопоставленных чиновников, включая главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины, лишить парламентариев иммунитета и объявил о проведении в течение двух месяцев парламентских выборов в свете роспуска Верховной рады.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Марин Ле Пен считает, что Россия могла бы стать союзником Франции в борьбе с экстремизмом
Лидер партии "Национальное объединение" отметила, что борьба России против ИГ (запрещена в РФ) снизила угрозу атак этой группировки в европейских странах
Читать полностью