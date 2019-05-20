Зеленский призвал членов правительства Украины "освободить места для будущих поколений"

Марин Ле Пен считает, что Россия могла бы стать союзником Франции в борьбе с экстремизмом

Лидер партии "Национальное объединение" отметила, что борьба России против ИГ (запрещена в РФ) снизила угрозу атак этой группировки в европейских странах

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