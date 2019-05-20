В Пекине заявили, что корабль ВМС США нарушил суверенитет Китая в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 20 мая. /ТАСС/. Корабль ВМС США Preble при проходе через акваторию близ рифа Скарборо (остров Хуанъянь) в Южно-Китайском море нарушил суверенитет Китая. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Китай, сообщил он, выразил протест США в связи с инцидентом.

"Насколько мне известно, эсминец ВМС США Preble без разрешения правительства Китая вошел в акваторию островов Хуанъянь", - указал дипломат. По его словам, корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая идентифицировали эсминец и передали ему предупреждение.

"Должен подчеркнуть, что действия американского корабля нарушили суверенитет Китая, а также навредили миру, безопасности и порядку в соответствующих водах. Китай осуждает этот акт и выражает в этой связи решительный протест", - добавил представитель ведомства.

"США пренебрегают волей стран региона поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море. Они используют право на свободу воздушной и морской навигации в качестве предлога для нанесения вреда миру и стабильности в регионе", - указал Лу Кан. "Мы решительно призываем США прекратить такие провокации. Китай продолжит принимать все необходимые меры для защиты национального суверенитета и безопасности, а также поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море", - резюмировал он.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского представителя, Preble прошел в пределах 12 морских миль от рифа Скарборо "с целью бросить вызов неумеренным морским претензиям и сохранить доступ к водным путям, установленный международным правом".