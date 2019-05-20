Главы Минобороны России и Турции обсудили меры по деэскалации в Идлибе

ТАСС, 20 мая. Министры обороны Турции и РФ Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили по телефону меры по снижению напряженности в сирийской зоне деэскалации Идлиб. Об этом в понедельник сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Министр Акар обсудил со своим российским коллегой Шойгу вопросы региональной безопасности в контексте сочинских договоренностей, в особенности последние события в сирийской провинции Идлиб и меры по снижению напряженности в этой зоне", - говорится в заявлении ведомства.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".