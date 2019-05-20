Австрийская партия свободы предложила народной партии Курца вместе доработать до выборов

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Австрийская партия свободы (АПС) предлагает Австрийской народной партии (АНП) доработать оставшийся срок в коалиционном правительстве Австрии до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента). Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Херберт Кикль на совместной пресс-конференции с новым лидером АПС и министром транспорта Норбертом Хофером.

В воскресенье президиум АПС назначил министра транспорта Норберта Хофера новым председателем партии после отставки Хайнца-Кристиана Штрахе с поста вице-канцлера и председателя этой политической силы. АПС заявила, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства с АНП новым министрам после парламентских выборов, но досрочно выйдет из правительства, если канцлер Курц снимет с поста главу МВД Херберта Кикля, чьей добровольной отставки он в настоящее время добивается. Канцлер хочет передать пост главы МВД представителю своей партии, в противном случае работа кабинета министров может быть парализована и ему придется создать правительство меньшинства.

"Я ожидаю надежного исполнения передачи власти. Мы готовы к этому. Нормальная ситуация, когда все министры остаются на посту до тех пор, пока не будут приведены к присяге новые министры. Это обычно происходит после новых выборов на основе демократического волеизъявления", - сказал Кикль.

По его словам, сейчас нет причин объявлять тревогу или говорить о государственном кризисе, при котором Себастьян Курц пытается выдавать себя за спасителя. "У нас нет государственного кризиса, есть тактический кризис АНП", - заключил глава МВД. Он добавил, что во второй половине дня проведет личную встречу с Курцем.

Как заявил новый лидер АПС и министр транспорта Норберт Хофер, требование канцлера отставки министра внутренних дел безосновательно, министр пользуется полной поддержкой своей партии. "Херберт Кикль ни в чем не виноват. В отношении Херберта Кикля не ведется расследований [из-за скандала со Штрахе]", - сказал Хофер.

18 мая Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. После этого Курц заявил, что не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен предложил провести досрочные выборы в Национальный совет в сентябре этого года.