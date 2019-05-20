Суд Киева 13 июня рассмотрит апелляцию на приговор Януковичу по делу о госизмене

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд 13 июня начнет рассмотрение апелляции на приговор по делу о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Это следует из расписания заседаний, которое в понедельник опубликовано на сайте суда.

Отмечается, что с января по март этого года суд получил шесть апелляций адвокатов Януковича. Данное дело 5 марта вернули в суд первой инстанции для исправления описок и разъяснений приговора. Апелляционный суд 17 мая назначил дело к рассмотрению.

Оболонский районный суд Киева 24 января заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Прокуратура предъявила ему обвинение по статьям о государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.