СМИ: мэры Харькова и Одессы договорились создать партию и планируют идти на выборы в Раду

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Городской глава Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Как сообщило в понедельник украинское издание "Левый берег", финальные переговоры состоялись несколько дней назад.

Отмечается, что речь идет о формировании условной "партии мэров", которая будет ориентирована на электорат юго-востока Украины. Партия создана с целью участия в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес. Не исключено, что формальной базой объединения станет партия Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - приводит слова Кернеса издание.

Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

Очередные выборы в парламент Украины назначены на конец октября.