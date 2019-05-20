Посольство РФ: Лондон не смог обосновать свои обвинения в адрес Москвы по делу Скрипалей

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Посольство России в Соединенном Королевстве сообщило о том, что последняя публикация в британской The Guardian по теме отравления Сергея и Юлии Скрипаль подтверждает, что обвинения Лондона в причастности к инциденту Москвы не основывались ни на каких конкретных фактах, а попытки подвести базу под подобные высказывания оказались безуспешными. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь диппредставительства, комментируя статью, опубликованную накануне газетой.

В ней говорится о том, что Скотленд-Ярд до сих пор не может с полной уверенностью связать отравление Скрипалей в Солсбери с инцидентом в Эймсбери, где отравились британские граждане Чарли Роули и Дон Стерджес, несмотря на то, что формально оба эпизода еще в сентябре прошлого года были объединены в одно расследование. Также в статье сообщалось о том, что подозреваемые в отравлении Скрипалей российские граждане, находясь в Лондоне, якобы, получили странный телефонный звонок, после чего оперативно покинули Великобританию.

"Прежде всего, становится все более очевидным, что громкие обвинения в адрес России, прозвучавшие из уст премьер-министра Терезы Мэй в марте 2018 года "по горячим следам" произошедшего, не основывались ни на каких конкретных фактах. В течение многих месяцев следствие пыталось подвести внятную доказательную базу под заранее определенные консервативным правительством установки, однако, как мы сейчас видим, безуспешно. Судя по высказываниям источника газеты, работа под постоянным политическим давлением начинает раздражать профессионалов в правоохранительных органах", - сказал дипломат.

"При этом по прошествии более чем года с момента инцидента в Солсбери британская сторона продолжает упорно отказываться от сотрудничества с Россией, держит в тайне данные о состоянии здоровья и местонахождении российских граждан Сергея и Юлии Скрипалей. Очевидно, причина подобного поведения кроется в том, что раскрытие всех подробностей этой темной истории не в интересах официального Лондона. К сожалению, вновь становимся свидетелями того, как британские власти вводят в заблуждение собственную и международную общественность с помощью нелепых "сливов" информации", - добавил представитель посольства.

Он обратил внимание на то, что "сведения о якобы полученном двумя подозреваемыми телефонном звонке, во-первых, не поддаются независимой проверке, а во-вторых, никак не подкрепляют утверждения об их причастности к случившемуся". "А не прекращающиеся с прошлого года настойчивые попытки найти новых лиц, якобы имеющих отношение к инциденту, свидетельствуют о том, что следствие не располагает доказательствами вины тех граждан, кого британцы объявили виновными", - отметил дипломат.

Вопросы без ответов

"Кроме того, как следует из статьи, следствие до сих пор не имеет ответов на самые базовые вопросы относительно флакона якобы с неврнопаралитическим веществом, предположительно найденного в квартире Чарльза Роули в Эймсбери", - заметил пресс-секретарь диппредставительства. "Полиции не удалось установить, тот ли это самый флакон, что был якобы применен в Солсбери, и если да, то где он находился в течение многих месяцев, а если нет - то где первая емкость. Версия о том, что флакон четыре месяца пролежал в ящике для вещей, собираемых в благотворительных целях, где и был найден Чарли Роули, полностью развалилась", - сказал он.

"Следовательно, если допускается, что речь идет о двух флаконах, то в чем смысл многочисленных заявлений британских властей о полном завершении работ по дезинфекции и отсутствии риска для населения? Эти, а также другие очевидные нестыковки в официальной версии произошедшего представители правительства даже не пытаются объяснить. Все это в очередной раз подтверждает ущербность линии официального Лондона на замалчивание информации и отказ от сотрудничества с российской стороной", - подчеркнул представитель посольства.

"Россия продолжит добиваться установления истины по этому делу, а также получения доступа к Сергею и Юлии Скрипалям - российским гражданам, которые удерживаются британскими властями в изоляции в нарушение их прав и международно-правовых обязательств Великобритании. В связи с последней публикацией The Guardian посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию", - сообщил он.