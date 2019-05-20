Датский суд приговорил к 12 годам тюрьмы сирийца за подготовку теракта в 2016 году

СТОКГОЛЬМ, 20 мая. /ТАСС/. Окружной суд Копенгагена приговорил в понедельник к 12-летнему тюремному заключению 32-летнего Мойед аз-Зоэби из Сирии, обвиняемого в подготовке теракта с использованием взрывчатки и ножа три года назад в столице Дании. Об этом сообщает Датское радио.

Обвиняемый не признал своей вины, однако прокуратура представила достаточно доказательств. По словам специального прокурора Соньи Хедегорд, в ходе следствия было собрано немало свидетельств, указывающих на склонность аль-Зоэби к экстремизму. В его переписке часто присутствовала тема джихада, а однажды в чате с матерью он написал о своей "миссии": "Я готов убить весь мир, пока Богу не будут поклоняться все 100%". В лагере для беженцев в Швеции, где аль-Зоэби проживал некоторое время, он надоел своим соотечественникам постоянными разговорами о террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

О неудавшемся теракте стало известно в 2016 году, когда он был предотвращен спецслужбами. Сообщник обвиняемого в июле 2017 года был осужден в Германии за участие в преступной инициативе к шести с половиной годам тюрьмы.

В ноябре 2016 года обвиняемый и его сообщник планировали напасть на прохожих с кухонными ножами в одном из районов Копенгагена, а затем взорвать несколько бомб. Бомбы они планировали изготовить из серы, взятой со спичек, поэтому террористический заговор получил в датской прессе название "спичечного дела". План выглядит дилетантским, однако подобная бомба могла причинить реальный вред здоровью людей.

В декабре 2017 года полиция Дании сообщила, что она задержала сирийца, проживавшего в Швеции и запросившего там убежище, по подозрению в подготовке теракта в Копенгагене. План не был реализован из-за того, что его сообщник был задержан полицией Германии.

Адвокаты аль-Зоеби обжаловали приговор в апелляционном суде.