Избирательная комиссия Великобритании проверит особенности финансирования Партии Brexit

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Избирательная комиссия Великобритании во вторник проведет проверку в штаб-квартире британской Партии Brexit, лидирующей в опросах перед предстоящими в стране 23 мая выборами в Европейский парламент. Как сообщает вещательная корпорация Би-би-си, причиной проверки стали сообщения о том, что партия, которую возглавляет британский евроскептик Найджел Фараж, имеет возможность получать из-за рубежа многочисленные финансовые пожертвования, происхождения которых сложно отследить.

"Мы проверим, как работает их система приема пожертвований, - отметили в комиссии. - Если мы найдем свидетельства нарушения закона, мы рассмотрим это в соответствии с нашей правоприменительной политикой".

По словам Фаража, правая партия, основанная в сентябре 2018 года, привлекла уже свыше £2,5 млн (около $3,2 млн по текущему курсу) за счет мелких пожертвований. В последние дни больше 2 тыс. человек в сутки регистрируются на сайте партии в качестве ее сторонников, делая при этом годовой взнос в размере £25.

Зарегистрироваться в качестве сторонников партии Brexit и перевести ей деньги могут и иностранцы, воспользовавшись международной платежной системой PayPal. При этом, как выяснили сотрудники газеты Daily Mirror, на сайте партии можно ввести произвольные регистрационные данные, которые не обязательно должны совпадать с платежными. Журналисты британского издания указывали на то, что на сайтах других партий действует более строгая система подтверждения личности жертвователей.

Как отмечают в партии Brexit, по закону она должна уведомлять избирательную комиссию лишь о сделанных в ее адрес пожертвованиях на сумму свыше £500 ($640), имея при этом возможность точно указать, от кого поступили средства. Такие суммы на нужды партии имеют право жертвовать лишь граждане Великобритании или лица, постоянно проживающие на территории королевства. Через PayPal партия принимает лишь пожертвования меньше этой суммы и отрицает, что значительная их часть может поступать из-за рубежа.

Политические противники Фаража, возглавлявшего Партию независимости Соединенного Королевства с 2006 по 2016 год, уже неоднократно намекали на то, что Партия Brexit якобы может финансироваться из России.