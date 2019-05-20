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Reuters: новым премьером ДР Конго назначили главу национальной железнодорожной компании

Илунга Илукамба занимал пост министра финансов при президенте Мобуту Сесе Секо

ТАСС, 20 мая. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди назначил новым премьер-министром ДРК генерального директора Национальной компании конголезских железных дорог Сильвестра Илунгу Илукамбу. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства.

Илукамба ранее занимал пост министра финансов при президенте Мобуту Сесе Секо.

В понедельник в отставку подал предыдущий премьер-министр ДРК Брюно Чибала. Он возглавлял правительство с 2017 года.

Теги
Конго (ДРК)Чисекеди, Феликс
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