Reuters: новым премьером ДР Конго назначили главу национальной железнодорожной компании

ТАСС, 20 мая. Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Феликс Чисекеди назначил новым премьер-министром ДРК генерального директора Национальной компании конголезских железных дорог Сильвестра Илунгу Илукамбу. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя главы государства.

Илукамба ранее занимал пост министра финансов при президенте Мобуту Сесе Секо.

В понедельник в отставку подал предыдущий премьер-министр ДРК Брюно Чибала. Он возглавлял правительство с 2017 года.