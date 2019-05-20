Оппозиция в Абхазии заявила о бессрочной акции протеста

СУХУМ, 20 мая. /ТАСС/. Участники акции оппозиции в Абхазии объявили о проведении бессрочной акции протеста после отказа парламента республики перенести сроки проведения выборов президента с 21 июля на осень. Об этом сообщил журналистам руководитель штаба Общенационального движения по защите государственности Абхазии Теймураз Хишба.

Акция началась утром в понедельник у здания парламента в центре Сухума. Участники требуют переноса в связи с болезнью основного кандидата на пост президента от оппозиционного блока Аслана Бжании, который из-за резкого ухудшения здоровья был госпитализирован в Москве. Представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что Бжания мог быть отравлен. Ранее в понедельник парламент отказался переносить дату выборов.

"Просили перенести выборы на осень, просьба проигнорирована. Объявляем бессрочную забастовку, пока президент не выйдет к народу. Ждем всех наших сограждан со всех городов, не расходимся", - сказал Хишба.

Как передает корреспондент ТАСС, спецотряд быстрого реагирования покинул район около здания парламента республики, на месте правопорядок поддерживает милиция. По данным городской прокуратуры, на площади сейчас порядка 700 человек. Ранее сообщалось, что после решения парламента среди собравшихся произошли незначительные потасовки, также участники акции негативно отреагировали на прибытие к зданию парламенту спецподразделений МВД.

Ранее глава МВД Гарри Аршба сообщал ТАСС, что по состоянию на утро понедельника в обеспечении порядка в центре Сухума заняты более 500 сотрудников правоохранительных органов.