Власти США считают, что производимые в Китае беспилотники могут воровать данные владельцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Беспилотники китайского производства, возможно, передают конфиденциальную информацию компаниям-изготовителям, и эти данные могут быть доступны китайским правительственным ведомствам. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на документ Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, с которым удалось ознакомиться корреспондентам телекомпании.

Эти беспилотники, указывается в документе, подготовленном управлением по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры МВБ, "потенциально могут поставить под угрозу информацию", имеющуюся у тех, кто их эксплуатирует, поскольку на беспилотниках установлены компоненты, способные передавать информацию на компьютеры, не принадлежащие эксплуатантам.

В документе МВБ не приводятся названия китайских компаний-изготовителей такой техники, однако, как отметила телекомпания CNN, до 80% используемых в США и Канаде беспилотников произведены китайской компанией DJI. При этом в репортаже отмечалось, что беспилотники часто используют как полицейские управления в США, так и компании, занимающиеся инфраструктурными проектами.

Предупреждение МВБ, отметила телекомпания, последовало после того, как на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, фактически запрещающее американским компания использовать телекоммуникационное оборудование китайской компании Huawei.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США внесет китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности. В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и еще одной китайской компанией - ZTE.