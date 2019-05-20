Заявление об отставке премьер-министра Украины опубликовано в интернете

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы правительства Украины Василий Рябчук сообщил, что премьер-министр Владимир Гройсман уже написал заявление об отставке. Копию документа Рябчук опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

"Согласно части второй статьи 115 конституции Украины прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - сказано в заявлении Гройсмана, адресованном Верховной раде.

Заявление подписано премьер-министром и датировано 20 мая. Рябчук отметил, что Гройсман "не держится за кресло".

В понедельник Гройсман объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета. "Я принял решение подать в отставку после очередного заседания правительства в среду", - заявил он на брифинге.

Премьер добавил, что принял это решение после того, как президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении к украинскому народу, что правительство должно уйти в отставку. При этом он заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду.

Согласно конституции Украины, отставка премьер-министра страны означает отставку всего состава кабинета министров. Законом также определено, что именно парламент "осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, определенных конституцией".

После вступления сегодня в должность президента Владимир Зеленский потребовал от правительства подать в отставку и одновременно объявил о роспуске Верховной рады. В этой связи до внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти в 60-дневный срок, министры автоматически получат статус исполняющих обязанности, а кабинет также с приставкой и.о. может возглавить один из нынешних вице-премьеров.