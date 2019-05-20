Сторонники Мадуро вышли на демонстрации в Венесуэле в первую годовщину его переизбрания

КАРАКАС, 20 мая. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в первую годовщину его переизбрания на пост главы государства были организованы в понедельник в Каракасе. Как сообщил телеканал Venezolana de Television, в них приняли участие тысячи людей.

"Сегодня мы вышли на улицы, чтобы подтвердить победу президента Николаса Мадуро, - заявила в телеэфире представитель Единой социалистической партии Венесуэлы в Каракасе Кармен Серпа. - Мы отмечаем этот год народной победы, во время которого венесуэльский народ защищал боливарианский проект [развития страны]". Сведений о каких-либо инцидентах в ходе манифестаций не поступало.

Выборы президента Боливарианской Республики состоялись 20 мая 2018 года. Мадуро набрал почти 6,2 млн голосов избирателей, а его основной соперник Энри Фалькон от оппозиционной партии "Прогрессивный авангард" - 1,9 млн. К участию в голосовании были приглашены более 20,5 млн человек, явка составила немногим более 46%.

Еще до оглашения итогов голосования Фалькон отказался их признавать, обвинив власти в попытке подкупа избирателей. Ранее в том же месяце США, ряд стран латиноамериканского региона, а также Испания объявили, что не признают результаты избирательного процесса в Венесуэле. Страны, входящие в Группу Лимы, 21 мая 2018 года приняли решение отозвать своих послов в Каракасе для консультаций в связи с выборами.