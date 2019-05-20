Конституционная ассамблея Венесуэлы продлила срок своих полномочий до конца 2020 года

КАРАКАС, 20 мая. /ТАСС/. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы в понедельник приняла решение продлить срок своих полномочий до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил председатель КА Дьосдадо Кабельо в эфире государственного телевидения.

"Постановляю установить срок функционирования Конституционной ассамблеи, являющейся полномочным органом власти и неоспоримым символом демократической воли нашего народа, по крайней мере до 31 декабря 2020 года", - сказал Кабельо.

В свою очередь член КА Эрман Эскарра заявил, что его коллеги поддержали это решение с целью "восстановления мира [в стране] и защиты народа Венесуэлы".

Конституционная ассамблея, созванная по решению президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, избрана 30 июля 2017 года на срок не более двух лет. Оппозиция бойкотировала участие в этих выборах. Проведение голосования было встречено неодобрением со стороны значительной части государств региона.