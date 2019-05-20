Белый дом разрешил своему экс-юрисконсульту не выступать на слушаниях в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Белый дом разрешил в понедельник своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану не вступать на слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанных с итогами завершенного американским спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

Она напомнила, что глава комитета, демократ Джерролд Надлер "попытался заставить" Макгана явиться на слушания в свой комитет. "Министерство юстиции предоставило юридическое заключение о том, что, основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника президента нельзя заставить выступать [на слушаниях в комитете Надлера], и Макгану было поручено действовать соответствующим образом", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что "данное решение было принято, чтобы будущие президенты могли эффективно выполнять" свои обязанности.

Сандерс напомнила, что Макган в целом 30 часов отвечал на вопросы представителей команды Мюллера в рамках проведенного разбирательства. "Демократам не понравились выводы расследования Мюллера - никакого сговора и никаких препятствий [правосудию со стороны президента], и они хотят расточительной и ненужной новой попытки", - отметила пресс-секретарь.

Ранее в интервью телекомпании ABC она уже заявляла, что Белый дом не разрешит Макгану представить в Конгресс США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается его явки на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.