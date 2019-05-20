{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Белый дом разрешил своему экс-юрисконсульту не выступать на слушаниях в Конгрессе

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс напомнила, что Дональд Макган в целом 30 часов отвечал на вопросы представителей команды спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках его расследования

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Белый дом разрешил в понедельник своему бывшему юрисконсульту Дональду Макгану не вступать на слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, связанных с итогами завершенного американским спецпрокурором Робертом Мюллером расследования инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря американского лидера Сары Сандерс.

На эту тему
О чем говорится в расследовании Мюллера. Максимально короткий пересказ (всего 250 слов)

Она напомнила, что глава комитета, демократ Джерролд Надлер "попытался заставить" Макгана явиться на слушания в свой комитет. "Министерство юстиции предоставило юридическое заключение о том, что, основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника президента нельзя заставить выступать [на слушаниях в комитете Надлера], и Макгану было поручено действовать соответствующим образом", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что "данное решение было принято, чтобы будущие президенты могли эффективно выполнять" свои обязанности.

Сандерс напомнила, что Макган в целом 30 часов отвечал на вопросы представителей команды Мюллера в рамках проведенного разбирательства. "Демократам не понравились выводы расследования Мюллера - никакого сговора и никаких препятствий [правосудию со стороны президента], и они хотят расточительной и ненужной новой попытки", - отметила пресс-секретарь.

Ранее в интервью телекомпании ABC она уже заявляла, что Белый дом не разрешит Макгану представить в Конгресс США документы, имеющие отношение к деятельности спецпрокурора. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и, как напомнила ABC, по крайней мере трижды давал показания. Именно поэтому Надлер добивается его явки на слушания. Демократ требовал от него предоставить все запрошенные документы и дать показания в комитете.

Теги
СШАРоссияМюллер, Роберт
Представитель Британии дважды перебил российского коллегу на заседании СБ ООН по Украине
Джонатан Аллен заявил, что процедура объяснения голосования не дает Василию Небензе право озвучивать полноценное выступление
Читать полностью